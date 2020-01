Caso di meningite nel rossanese, 72enne con listeriosi trasferito all’Annunziata

L’uomo si sarebbe presentato presso il nosocomio rossanese in stato confusionale e con febbre alta. E’ stato sottoposto alle dovute cure ed è stato successivamente trasferito presso l’ospedale di Cosenza nel reparto di malattie infettive

CORIGLIANO-ROSSANO – Un grave caso di meningite è stato registrato al pronto soccorso del “Nicola Giannettasio” – area urbana Rossano alla vigilia dell’epifania. Si tratta di un 72enne italiano, affetto da listeriosi. L’uomo si sarebbe presentato presso il nosocomio rossanese in stato confusionale e con febbre alta. E’ stato sottoposto alle dovute cure ed è stato successivamente trasferito presso l’ospedale Annunziata di Cosenza che dispone del reparto d’isolamento per malattie infettive, di cui invece è sprovvisto il Giannettasio. Si tratterebbe comunque di un caso isolato e non sarebbero necessarie particolari azioni di profilassi.

La listeriosi è una malattia infettiva, trasmessa in genere con gli alimenti, che si manifesta sporadicamente in forma conclamata. L’incidenza è molto bassa, di appena 7 persone su un milione, e le categorie più a rischio sono soprattutto i neonati e le persone che hanno superato i sessant’anni. I soggetti che hanno immunodeficienze sono più vulnerabili. Si manifesta in genere in gravidanza o in soggetti immunodepressi e, pur trasmettendosi per via alimentare, non dà sintomatologie gastroenteriche, ma manifestazioni generali quali la setticemia o la meningite purulenta o infezioni intrauterine o fetali. L’infezione avviene per ingestione di determinati prodotti, soprattutto crudi, ma anche per contatto diretto e nel processo di macellazione di animali infetti.