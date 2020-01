Ugl Calabria: “disagi e ritardi nelle località silane che ospitano gli impianti di risalita”

L’Ugl della Calabria prende atto attraverso i propri iscritti e dirigenti sindacali silani, del grave ritardo nel ripristino e messa in funzione degli impianti di risalita delle località sciistiche silane interamente innevate

COSENZA – Le località silane sono, negli ultimi giorni, frequentate e richieste da una moltitudine di turisti, appassionati di sci, snowboard e sport invernali, componenti di comitive ed interi nuclei familiari in cerca di svago e divertimenti. “Sono molte però – scrive Ornella Cuzzupi, segretario generale dell’Ugl Calabria – le segnalazioni di esercenti, proprietari di alberghi, bar e ristoranti tra Lorica e Camigliatello, affranti da una gestione territoriale scellerata, che non consente loro di potere far fronte alle richieste degli avventori stagionali”.

Tra gli esempi “la mancata pulizia delle strade e l’immobilità degli impianti destinati all’avvio della stagione invernale, linfa vitale per un comprensorio ricco di risorse naturali e bellezze paesaggistiche impareggiabili, che dovrebbero implementare l’economia di una Regione – scrive l’Ugl – ricca di risorse e potenzialità inespresse a causa di amministratori locali distratti ed inconcludenti, certamente non all’altezza dell’espletamento del mandato conferito loro, a suo tempo, dai cittadini calabresi avviliti e stanchi di tali negligenze ma, nel contempo, pienamente consapevoli di potere contribuire fattivamente ad un cambio di passo necessario per la rinascita dell’intera Calabria”.