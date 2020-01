FOTO – Trovano a bordo strada un lupo ferito. Soccorso, è in cura in un clinica veterinaria

L’esemplare trovato da due persone la notte scorsa nei pressi del bivio per San Pietro in Guarano sulla statale 107. Chiamati i soccorsi, il lupo è stato ricoverato in una clinica veterinaria .

.

COSENZA – Due persone, che transitavano la notte scorse sulla Statale 107 Silana Crotonese, nei pressi del bivio per San Pietro in Guarano hanno visto un esemplare di lupo ferito a bordo strada vicino un cumulo di neve. Dopo aver fermato l’auto si sono immediatamente avvicinati all’animale, constatando che si trattava a tutti gli effetti di un meraviglioso esemplare di lupo. I due si sono immediatamente attivati per aiutare il povero animale che appariva tramortito, spostandolo dalla strada e mettendolo in sicurezza in attesa di soccorsi che non hanno tardato ad arrivare.

Si è così attivata tutta la macchina organizzativa e dei soccorsi con l’intervento della Polizia Provinciale, dei carabinieri San Pietro in Guarano e quelli del Parco Cupone. Del ritrovamento è stato interessato intorno alla mezzanotte anche il Presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio che ha poi informato gli uomini del soccorso Alpino Guardia della Finanza di Cosenza e successivamente anche i medici dell’ASL. Il lupo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato a Cosenza ed è stato ricoverato in un clinica veterinaria della città.

Foto di Giuseppe Guzzo