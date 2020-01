Frascineto, bando per 12 mesi di tirocinio rivolto a 15 percettori di mobilità

Il Comune di Frascineto, guidato dal sindaco Angelo Catapano, ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande per la partecipazione di 15 percettori per 12 mesi di tirocinio

FRASCINETO (CS) – In relazione alla manifestazione d’interesse rivolta ad enti pubblici e ai soggetti privati per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria, il Comune di Frascineto, guidato dal sindaco Angelo Catapano, ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande per la partecipazione di 15 percettori per 12 mesi di tirocinio.

“Una boccata di ossigeno verso i disoccupati di lungo corso – evidenzia il sindaco Catapano – che soffrono una situazione di disagio sociale, e’ una azione continua in direzione del problema del lavoro, che garantirà una attività per dodici mesi e un beneficio per i servizi Comunali. Un importante occasione tesa anche a dare la possibilità di un sussidio economico a 15 famiglie. L’Amministrazione comunale – prosegue Catapano – al fine di dare un contributo alla crisi occupazionale che si sta manifestando in tutta la sua criticità e per tutelare l’occupazione e le politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali, ha aderito sin dal primo momento alle iniziative di politica attiva. L’utilizzo dei lavoratori in mobilità consentirà agli enti di sopperire, in un certo qual modo, alle problematiche dovute alla carenza di personale, oltre che contribuire come sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati e reinserirli nei circuiti del mercato del lavoro”.