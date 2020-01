L’appello dei pendolari dell’Alto Tirreno Cosentino ai candidati regionali

“Continuiamo sulla strada della costruzione, valorizziamo quello che di buono è stato fatto in questi anni”

DIAMANTE (CS) – “Le Elezioni regionali ci costringono ad allargare lo sguardo, a guardare oltre l’orizzonte del singolo individualismo o pensiero politico. Occorre partire dalla realtà, dalle persone, dalle vicende che ognuno di noi vive quotidianamente ed ha vissuto in tema di trasporti in Calabria.” Così si legge in una lettera del Comitato Pendolari Alto Tirreno Cosentino, indirizzata ai candidati alla guida della Regione Calabria 2020. “Ricordiamo – si legge ancora nella missiva – ancora come se fosse adesso quel giorno di dicembre 2014, quando fu pubblicato il nuovo orario invernale e con amara sorpresa scoprimmo che molti treni sulla tratta Cosenza – Sapri erano stati tagliati. Nei giorni a seguire i discorsi di rassegnazione, quasi con le lacrime agli occhi, di noi pendolari erano all’ordine del giorno: lavoratori e studenti che viaggiavano in treno da un giorno all’altro erano rimasti senza mezzo di trasporto e non potevano più raggiungere la propria destinazione. Quante lettere inviate in Regione Calabria, quanti accorati appelli fatti alla classe politica tra il 2014 e il 2015, diretti a rappresentanti di tutti gli schieramenti (è sufficiente leggere il nostro blog https://comitatopendolarialtotirrenocs.blogspot.com/2014/): tutto caduto nel vuoto, accompagnato dall’amara sensazione che le nostre richieste venissero interpretate quasi come un piacere personale da evadere. Finalmente, con il cambio di governo regionale veniamo contattati via e-mail dal nuovo assessore ai trasporti Prof. Roberto Musmanno, che ci convoca in regione assieme alle altre associazioni e alla presenza dei direttori di RFI e Trenitalia, per pianificare un nuovo orario cadenzato e affrontare alcune problematiche che stavano penalizzando notevolmente il trasporto su rotaia. Da quel momento in poi, come stakeholders, siamo stati sempre convocati e coinvolti. Assieme al suo staff, costituito da ingegneri dell’Università della Calabria, e con il pieno supporto di Rfi e Trenitalia abbiamo ottenuto risultati importanti in questi anni.

Solo per citarne alcuni: Stazioni Virtuali ( Cosenza Università, Lamezia Aeroporto con autobus circolare ogni 30 minuti). Due incontri cadenzati all’anno con le Associazioni di Categoria assieme alla definizione di gruppi di monitoraggio SLA (Service Level Agreement) e segnalazione disservizi. 17 Maggio 2017: sottoscrizione a Catanzaro da parte degli allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, di un protocollo d’intesa per potenziare e velocizzare i collegamenti ferroviari sulla linea Ionica calabrese, con investimenti per circa 500 milioni di euro. Ripristino di alcuni collegamenti sulla tratta Sapri – Cosenza. Firma del Contratto di Servizio di 10 anni + 5. La Calabria si aggiunge così per la prima volta ai 16 contratti firmati con Trenitalia da 13 regioni, provincia di Trento, provincia di Bolzano e nodo ferroviario di Torino, e potrà disporre di nuovi treni di proprietà. Il maxi piano da 6 miliardi di FS per i servizi ai pendolari prevede 600 nuovi treni entro il 2023 in tutta Italia. Freccia Argento Sibari – Bolzano. Grazie all’impegno della Senatrice Rosa Silvana Abate (m5s), che ha coinvolto con sana testardaggine “calabrese” l’allora ministro Toninelli, e all’Assessorato ai Trasporti regionale che oltre al finanziamento del progetto con 1,5 milioni si è impegnato in un dialogo costante con tutti i dirigenti di FS, per la prima volta la Calabria dispone quotidianamente di due collegamenti ferroviari veloci Jonio – Tirreno. Maggiore attenzione alle istanze dei pendolari con abbattimento dei treni soppressi e dei ritardi grazie, tra gli altri, all’impegno del Direttore regionale di Trenitalia Dr. Scida.

COSA CHIEDIAMO?

Maggiori collegamenti sulla tratta Sapri – Paola – Cosenza. Il servizio Paola – Cosenza dovrebbe essere potenziato con collegamenti cadenzati ogni 20 minuti nelle ore di punta. I treni provenienti da Reggio e Sapri potrebbero avere capolinea a Paola. Prolungamento della tratta RFI e del collegamento ferroviario fino a Cosenza centro. Attualmente la tratta da Cosenza Vaglio Lise a Cosenza centro, di proprietà della Regione, è a scartamento ridotto. La nostra proposta tecnicamente fattibile è quella di eliminare un binario a scartamento ridotto, allargare leggermente il tracciato (che corre per pochi Km) e riportare con binario unico il treno di RFI al centro del capoluogo, nei pressi di Corso Mazzini – Località due fiumi. Monitoraggio costante dei servizi erogati da Trenitalia per tutti i viaggiatori. Prosecuzione del dialogo tra Associazioni di categoria e Regione per la pianificazione degli orari. Progettazione di un parcheggio custodito con la possibilità di lasciare il mezzo di trasporto personale nei pressi della stazione di Cosenza Vaglio Lise e valutazione della fattibilità di un servizio di car sharing. Sicurezza con telecamere di sorveglianza nelle stazioni.”