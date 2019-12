Castrovillari si prepara a festeggiare il nuovo anno con la dj internazionale Tedeschi

Nel 2017 fu eletta fra le top 100 dj donne migliori al mondo secondo Djanemag, divenendo la dj italiana più amata e seguita sui social network

CASTROVILLARI (CS) – Quest’anno l’addio al 2019 ed il benvenuto al 2020 l’Amministrazione comunale di Castrovillari, grazie alla sponsorizzazione della Gas Pollino, li dà in piazza Municipio la notte del 31 dicembre con la famosa artista musicale internazionale, la dj Greta Tedeschi: una vera forza della natura.

Torinese, classe 1994, nel 2017 fu eletta fra le top 100 dj donne migliori al mondo secondo Djanemag ci dice il suo interessante curriculum. Si è avvicinata alla console, da dove comanda appassionati e calamitanti mix, solo a 17/18anni, divenendo la dj italiana più amata e seguita sui social network. Le sue esibizioni in Italia ed all’estero sono tante, grazie alle capacità eclettiche che la connotano. La sua espressività talentuosa è talmente irrefrenabile che la porta a creare brani- il suo primo singolo è del 2018- tanto da configurarla pure come un’importante produttrice di musica.

Per lei i traguardi già raggiunti sono tappe di un sogno realizzato e di un cammino in progress. Infatti, come ha dichiarato spesso, non si sente ancora arrivata. E la sua umiltà la connota, irriducibilmente, come persona di spessore. “Averla tra noi – precisa il Sindaco, Domenico Lo Polito – è un piacere. E’ l’espressione tangibile di cosa possono fare i giovani con la loro determinazione e senso di sacrificio. Poi, è l’occasione, con Lei, per tutti, di festeggiare in città il nuovo anno, con l’auspicio di affrontarlo con la stessa forza e dedizione di sentimenti che Greta imprime, trasmette ed estende nella sua vita e nell’attività che la prendono sin dal Cuore. Un’opportunità , inoltre, per tanti giovani e non del posto di trascorrere in città il passaggio al nuovo anno divertendosi in tranquillità.”