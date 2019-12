Atto vandalico nei confronti dell’assessore di Trebisacce: presa di mira l’auto

Solidarietà dal sindaco e tutta l’Amministrazione e da parte della Cgil Pollino Sibaritide Tirreno

TREBISACCE (CS) – L’Amministrazione comunale di Trebisacce esprime massima solidarietà e vicinanza all’Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Castrovillari, la cui auto è stata, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, oggetto di una serie di atti vandalici di grave entità.

“L’Assessore Filippo Castrovillari – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – è una delle colonne portanti della struttura comunale, indefesso nel suo agire per la crescita di Trebisacce. Questo vile atto, frutto probabilmente di qualche balordo che sceglie di distruggere invece che di costruire, offende e ferisce tutta l’Amministrazione comunale. Sono certo che le forze dell’ordine sapranno individuare, nel breve termine, chi ha compiuto tale atto. Nel frattempo all’amico e collega Filippo Castrovillari va, oltre che la solidarietà di tutta l’Amministrazione comunale, il mio fraterno abbraccio. Non è certo persona che si lascia intimidire o spaventare da qualche balordo, ma sia chiaro che ogni colpo rivolto verso la sua persona troverà tutta la squadra comunale pronta al suo fianco. Trebisacce è un luogo dove la violenza è stata bandita da tempo: non permetteremo a nessuno di violare impunemente la nostra serenità cittadina con atti criminali”.

“La Cgil Pollino Sibaritide Tirreno esprime – si legge in una nota di Francesco Ventimiglia, responsabile Camera del Lavoro Alto Jonio, CGIL Trebisacce – di piena solidarietà all’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Trebisacce, pFilippo Castrovillari che, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, è stato vittima di un infame atto vandalico. Ferma condanna per tale gesto che colpisce l’amministrazione comunale di Trebisacce, ma soprattutto l’intera comunità. Il nostro più sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per l’importante azione di controllo del territorio e prevenzione che quotidianamente svolgono; siamo certi che le indagini sapranno fare piena chiarezza, individuando il movente ed assicurando alla giustizia i responsabili.”