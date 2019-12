Zumpano, stabilizzati tutti i precari ex Lsu ed Lpu

Il plauso della Uil all’amministrazione guidata dal sindaco Lucente. Si chiude con bilancio positivo a Zumpano il 2019

ZUMPANO (CS) – Ben 7 lavoratori precari ex lsu lpu sono stati stabilizzati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, prof.ssa Maria Lucente e dal vice sindaco prof Roberto Filippelli. Dopo 22 anni si chiude una pagina di lunga precarietà. Il sindacato Uil rappresentato da Susanna De Marco, delegata provinciale di Cosenza, e da Franco Gemoli, rsu aziendale, ringrazia a nome di tutti i lavoratori l’amministrazione per aver chiuso in bellezza l’anno 2019 dando la tanto agognata sicurezza e dignità a questi 7 lavoratori che hanno vissuto 22 anni di precarietà e incertezza.

L’augurio della Uil è che tutte le varie amministrazioni degli enti locali in Calabria seguano lo stesso esempio del Comune di Zumpano. Nella nostra regione troppo spesso le amministrazioni usufruiscono del lavoro precario per sopperire alle carenze organiche dovute ai tagli di bilancio causati da minori trasferimenti di fondi statali e ai turn over imposti dalle varie manovre finanziarie. A farne le spese sono sempre le classi più deboli, i lavoratori.

Il governo ha concesso nei scorsi giorni un’ulteriore possibilità per prorogare i contratti a tempo determinato degli ex Lsu Lpu fino al 31 ottobre 2020. Il sindacato Uil continuerà ad impegnarsi, come ha sempre fatto e come farà, affinché altri lavoratori a tempo determinato possano raggiungere il loro diritto di dignitoso lavoro in questo nuovo anno.