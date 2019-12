A Camigliatello Capodanno sulla neve. Impianti e piste aperte mercoledì 1 gennaio

Dopo le abbondanti nevicate delle ultime 24 ore, tecnici e operatori dell’Arssa sono al lavoro per mettere in sicurezza le piste che saranno aperte da mercoledì 1 gennaio 2020

.

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Sarà un Capodanno all’insegna del turismo e della neve in tutta la Sila, che già nell’ultimo fine settimana è stata letteralmente presa d’assalto facendo registrare tantissime presenze sia a Camigliatello che a Lorica, grazie anche alle diverse attività delle scuole sci e delle associazioni che permettono di effettuare escursioni e ciaspolate. Le nevicate degli ultimi giorni, in particolare quelle delle ultime 24 ore, permetteranno finalmente ai tanti appassionati di sci, snowboard e sport invernali di poter utilizzare le piste di Camigliatello (impianto di risalita Tasso -Monte Curcio) che saranno ufficialmente aperte mercoledì 1 gennaio inaugurando di fatto la stagione sciistica 2020.

Tecnici e operatori dell’Arssa sono già al lavoro per sistemare al meglio le due piste (rossa e blu) e, sopratutto, metterle in sicurezza con l’installazione delle reti. Operazioni, fanno sapere, che termineranno nella giornata di domani quando anche le condizioni meteo saranno all’insegna del sole e permetteranno l’apertura degli impianti in tutta sicurezza da mercoledì. Una bellissima notizia sopratutto per i tantissimi turisti che decideranno di passare le festività di Capodanno sulle piste da sci nel cuore della Sila Grande ammantata di bianco.