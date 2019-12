Due incidenti sulla 106 nel territorio di Corigliano-Rossano. Diversi feriti, uno grave

Due incidenti, a distanza di pochi minuti, si sono verificati sulla Statale 106 Jonica nel territorio di Corigliano-Rossano. Coinvolte in totale 5 auto, diversi i feriti

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Ci sarebbero le pessime condizioni atmosferiche (sulla zona da questa mattina viene segnalata pioggia mista a neve e forte vento) alla base di due incidenti stradali che si sono verificati breve distanza l’uomo dall’altro, entrambi nel territorio di Corigliano – Rossano lungo la Statale 106 jonica. Intorno alle 14:00, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra due auto che ha provocato il ferimento grave di una persona trasportata d’urgenza in ospedale. Pochi minuti dopo, più a sud, in contrada Lampa Bucita di Rossano, un secondo incidente ha coinvolto invece tre auto e provocato il ferimento di alcune persone per fortuna in modo non grave. Entrambe gli incidenti hanno provocato lunghe conde e rallentamenti sia in direzione Taranto che Reggio Calabria. Sul posto oltre ai sanitari del 118, pattuglie della polstrada e personale Anas per la gestione del traffico