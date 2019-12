A San Giovanni in Fiore al via il progetto #Skifortree

Promosso dallo Sci Club Montenero e adottato dalla Federazione degli Sport Invernali e dal comitato Calabro Lucano guidato da Bianca Zupi

SAN GIOVANNI IN FIORE (COSENZA) – Un’idea semplice che veicola un grande significato: l’attenzione al nostro pianeta e la salvaguardia dell’ambiente nel quale viviamo. Nasce con questa finalità il progetto #Skifortree promosso dallo Sci Club Montenero e adottato dalla Federazione degli Sport Invernali e dal comitato Calabro Lucano guidato da Bianca Zupi: piantare un albero per ogni tesserato, a partire da questa stagione invernale.

Un progetto che sposa una filosofia estremamente attuale e contribuisce a diffondere una cultura di rispetto per l’ambiente che troverà già una sua prima applicazione domani, domenica 29 dicembre quando a San Giovanni in Fiore, esteso comune silano nella provincia di Cosenza, in sinergia con l’amministrazione comunale si provvederà alla piantumazione di 70 alberi nel centro cittadino messi a disposizione da Calabria Verde, azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna. L’auspicio è che altri seguano l’esempio dello sci club Montenero e diano il proprio contributo per accrescere il patrimonio boschivo del nostro paese.