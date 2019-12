Incidente a Diamante, cinque le persone ferite

L’incidente è avvenuto nei pressi della discoteca la Vecchia Fattoria. Cinque le persone rimaste ferite. Nessuno sarebbe in pericolo di vita

DIAMANTE (COSENZA) – Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 18, nel comune di Belvedere Marittimo, la notte scorsa. L’impatto, avvenuto nei pressi della discoteca Vecchia Fattoria, ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Multipla. Cinque le persone rimaste ferite e prontamente soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in ospedale per i dovuti accertamenti. A causa del forte impatto, a seguito del quale le due auto si sono distrutte, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. La viabilità è stata interrotta, in entrambi i sensi di marcia, per diverso tempo. Sulle cause che hanno determinato l’incidente indagano i carabinieri.