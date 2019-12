A2, nuovo incidente tra Rogliano e Cosenza. Auto in fiamme e 4 persone ferite

L’ennesimo incidente stradale nel tratto di autostrada tra Rogliano e Cosenza in direzione nord ha portato al ferimento di 4 persone che viaggiavano su un’auto. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la stradale. Lunghe code e traffico bloccato

.

COSENZA – Un nuovo incidente stradale si è verificato ancora una volta nel tratto di autostrada tra Rogliano e Cosenza (solo 4 giorni il terribile schianto mortale nel quale ha perso la vita un 19enne) sulla A2 del Mediterraneo in dizione nord ed ha provocato il ferimento di 4 persone finite tutte all’Annunziata di Cosenza. Si tratterebbe di un incidente autonomo, con una sola auto coinvolta. Al momento non è chiara la dinamica anche se nella zona pioveva e grandinava anche in modo abbastanza forte. Per cause ancora in corso di accertamento. sembra che l’auto abbia prima sbandato e poi sia andata a schiantarsi con le barriere.

A seguito dell’impatto la macchina ha poi preso fuoco. All’interno viaggiava una famiglia con dei bambini. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i mezzi della polizia stradale. Tutto il traffico della A2 in direzione nord è attualmente bloccato e si sono già formati diversi chilometri di code.