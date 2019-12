Natale tra fede, celebrazioni e concerti nella parrocchia San Giovanni XXIII

“Il Natale è Colui che nascendo ha dato vita al Natale eterno. Buon Natale!”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ricco programma natalizio per la parrocchia dello scalo coriglianese “San Giovanni XXIII”. Nella serata del 24, dalle ore 23, sarà celebrata la veglia e a seguire la celebrazione Eucaristica. Nella Santa Messa delle ore 11 del 25 dicembre, invece, sarà accolta la luce di Betlemme predisposta e coordinata dal gruppo scout Corigliano 1. Altra giornata piena e piena di spunti sarà domenica 29 dicembre: nella celebrazione delle ore 11 avverrà la benedizione delle famiglie e presentazione dei nubendi. Nella stessa serata, alle 19:30, rappresentazione della recita dei ragazzi della catechesi. Nella Messa del 31 dicembre consueto “Te Deum” di ringraziamento per l’anno che sta finendo e in attesa del nuovo. Quindi il primo gennaio nell’Eucaristia delle ore 11 benedizione di tutte le mamme.

Venerdì 3 gennaio dalle 20 tombolata in parrocchia e domenica 5 gennaio dalle 19:30 altra manifestazione “Aspettando la Befana”. Durante tutti i giorni precederà le Sante Messe l’adorazione Eucaristica e il Rosario mentre nei giorni 29 dicembre e 6 gennaio oltre le celebrazioni delle 11 e delle 18:30 vi sarà anche alle ore 8:30. I sacerdoti della parrocchia don Tonino Longobucco e don Vincenzo Ferraro, unitamente alle anime dinamiche della comunità, stanno predisponendo tutti i singoli dettagli per le varie celebrazioni e momenti di svago: capaci di coinvolgere dai più piccoli ai più grandi secondo il messaggio adottato per queste festività del 2019 “Il Natale è Colui che nascendo ha dato vita al Natale eterno. Buon Natale!”.