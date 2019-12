Le mareggiate flagellano la costa: crolla un pezzo di molo. Riaperta la statale 107

Continua a imperversare il maltempo su tutto il litorale tirrenico. Dopo la violenta tempesta di acqua e vento, sono le mareggiate a creare danni. A Pizzo calabro la furia del mare ha distrutto una parte della storica passeggiata dell’antico molo. Riaperta nel frattempo la Statale 107

.

COSENZA – La tempesta Atlantica continua ad abbattersi sulla Calabria. Nelle ultime 24 ore i venti tempestosi hanno abbattuto decine e decine di alberi creando disagi un pò ovunque, mentre la pioggia che cade insistente da quasi 36 ore ha provocato allagamenti e smottamenti. La situazione più critica si è verificata ieri sulla Statale 107 Silana Crotonese, chiusa per tutta la notte e le prime ore di questa mattina a seguito della caduta di diversi alberi nei pressi di San Fili e per alcuni smottamenti. Intorno alle 10, dopo un lungo lavoro durato tutta la notte, la carreggiata è stata liberata e la statale è stata riaperta alla circolazione.



Il mare in tempesta, alimentato dai fortissimi venti di Maestrale, si sta invece abbattendo su tutto il litorale Tirrenico cosentino. Onde alte anche 7 metri, stanno provocando allagamenti e in qualche caso anche danni pesanti come accaduto a Pizzo Calabro, nel Vibonese, con la forza delle onde che ha provocato il cedimento della parte finale dell’antico e caratteristico Molo dalla Marina di Pizzo. La mareggiata dei giorni scorsi aveva fortemente lesionato il tratto conclusivo del pontile, facendo sorgere numerose crepe nel cemento, ma il violento moto ondoso di questa notte ha inferto il colpo di grazia. Una vasta porzione del Molo ha infatti ceduto di schianto. L’area interessata dalle lesioni era stata già chiusa dall’amministrazione comunale con un’apposita ordinanza dopo l’ultimo nubifragio che aveva trasformato il vicino lungomare in una piscina bloccando alcune persone all’interno delle auto. Non molto tempo fa il pontile era stato oggetto di lavori per la pavimentazione nuova.