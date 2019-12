Maltempo, adesso sono le mareggiate a fare paura. Previste onde alte anche 7 metri

Non è solo il vento a creare problemi e disagi nel cosentino ma anche la forza del mare. Nel pomeriggio moto ondoso in ulteriore aumento con onde alte anche 7/8 metri

COSENZA – E adesso è anche il mare in tempesta a creare più di una preoccupazione sul versante tirrenico cosentino. A partire proprio dal pomeriggio, le onde, accompagnate dai forti e intensi venti di Maestrale, sono previste in deciso aumento e con un’altezza superiore anche ai 7 metri. Questo potrebbe provocare delle intense mareggiate lungo tutti i versanti esposti e, in alcuni casi, come mostra anche la foto del lungomare di Paola, l’acqua del mare è già arrivata sulla strada. Per quanto riguarda il vento, il Maestrale soffierà ancora forte anche nella giornata di domani mentre un generale miglioramento dovrebbe esserci solo il 24, giorno della vigilia di Natale.