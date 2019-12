L’ennesimo grave incidente è avvenuto nel comune di Trebisacce dove sono a seguito di un tamponamento a catena tra 4 auto e un mezzo pesante, sono rimaste ferite diverse persone

–

TREBISACCE (CS) – Un nuovo grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 19:30 all’altezza dello svincolo di Trebisacce sulla strada statale 106 jonica. Per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe verificato un primo scontro che ha successivamente provocato una carambola con un tamponamento a catena. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 4 automobili ed un mezzo pesante. Ci sarebbero diverse persone ferite, mentre sul posto sono già arrivati i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il soccorso stradale SOCAS per la rimozione dei veicoli. Attualmente vengono segnalate lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Associazione basta Vittime sulla 106