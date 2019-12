Amantea, commerciante assolto dal reato di fatture per operazioni inesistenti

Al titolare di un negozio di Amantea era stato contestato di aver contabilizzato, nelle dichiarazioni dal 2008 al 2001, redditi per fatture inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto

.

PAOLA (CS) – Il Tribunale di Paola in composizione monocratica (Giudice dott.ssa F. Altamura) nell’udienza del 20 dicembre 2019, accogliendo la richiesta avanzata dalla Difesa rappresentata dall’avvocato Franco Napolitano del Foro di Cosenza, ha assolto ai sensi dell’art. 530 cpv G.G. il titolare di un attività commerciale di Amantea, dal reato di fatture per operazioni inesistenti.

I fatti contestati risalgono sono riferiti alle annualità 2008 e 2011 allorquando la guardia di finanza di Amantea, a seguito di una verifica fiscale presso altra attività commerciale, ed in seguito alle dichiarazioni acquisiste nel corso della stessa verifica, aveva contestato al signor G.G., di avere contabilizzato nelle dichiarazioni annuali dei redditi fatture per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Nel corso del dibattimento celebratosi dinanzi al tribunale di Paola le accuse si sono rivelate insussistenti tant’è che il tribunale per l’anno 2008 ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione mentre per l’anno 2011 ha emesso sentenza di assoluzione.