Tutela disabili, Frascineto primo comune d’Italia ad approvare un modello d’intervento

FRASCINETO (CS) – Con deliberazione dell’ultima seduta di Consiglio Comunale, nell’ambito del Piano Speditivo di Protezione Civile, è stato approvato e posto le basi per la gestione dell’emergenza a tutela delle persone con disabilità. “Con tale atto l’Amministrazione Comune di Frascineto – hanno dichiarato il Sindaco Angelo Catapano e il Vice Angelo Priolo -, ha recepito le indicazioni delle Federazioni Fish Calabria(Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap), Fand Calabria(Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità) e dell’Associazione Soccorso Senza Barriere. Un modello d’intervento elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, pone il Comune di Frascineto, come primo in Italia se non in Europa ad avere dato un segno tangibile di tutela delle persone con Disabilità.

Da qui anche la decisione di chiedere al Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale affinchè l’atto venga adottato da tutte le Regioni d’Italia. Migliorare di molto un sistema così importante – hanno evidenziato – era un obiettivo di questa amministrazione che grazie all’impegno e alla professionalità di tanti è stato decisamente raggiunto, come dimostrano i fatti e come ci viene ampiamente riconosciuto. Il passaggio tecnico che presentiamo oggi, affina ulteriormente quanto fatto sinora. Avere un coordinamento estremamente dettagliato come quello di cui parliamo è essenziale, perché davanti agli effetti di eventi meteorologici così acuti, alle conseguenze di cambiamenti climatici sempre più incalzanti, le vite si salvano quando non c’è incertezza nell’affrontare l’emergenza né nelle Istituzioni né nella squadra chiamata ad intervenire né tantomeno nelle persone, che devono essere ben informate sul comportamento corretto da tenere. E avere regole chiare e un’organizzazione efficiente come quella che la nostra Protezione Civile garantisce – hanno concluso Catapano e Priolo – significa dare sicurezza ai nostri cittadini, al nostro territorio ed in particolare alle persone con disabilità.”