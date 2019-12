“Ghost Work”, assenteismo all’Asp: Prefetto sospende il sindaco di Scalea

Gennaro Licursi è finito qualche giorno fa nella rete dell’operazione della Guardia di Finanza denominata Ghost Work

SCALEA (CS) – L’arresto del sindaco di Scalea in qualità di responsabile delle Guardie Mediche del Tirreno per l’Asp di Cosenza, ha determinato la decisione da parte del prefetto di Cosenza di sospenderlo dal ruolo di primo di cittadino. L’amministrazione del Comune è stata affidata al vice sindaco Gaetano Zuccarello. Licursi nei giorni scorsi è stato coinvolto nell’inchiesta “Ghost work” con l’emissione a suo carico della misura cautelare degli arresti domiciliari. E nonostante l’accusa non sia legata al suo ruolo di amministratore è evidente che dai domiciliari non potrebbe assolvere al suo compito che invece, non svolgeva affatto in qualità di dipendente dell’Asp.