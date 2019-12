Salvo il punto nascite di Cetraro, sarà il più idoneo della regione. Ok alla spesa per i lavori

A darne notizia il sindaco di Cetraro Angelo Aita e il consigliere regionale Giuseppe Aieta, al termine dell’incontro con il commissario ad Acta Saverio Cotticelli che ha autorizzato la spesa di 270mila euro per i successivi lavori di ammodernamento. Sospesa la protesta

CETRARO (CS) – Dopo una riunione durata quasi due ore con il Commissario ad Act Saverio Cotticelli, il sindaco di Cetraro Angelo Aita, il presidente del Consiglio comunale Carmine Quercia e il consigliere regionale Giuseppe Aieta hanno sospeso la protesta che avevano attuato oggi per chiedere la riapertura del punto nascita dell’ospedale di Cetraro, le cui attività sono ferme dallo scorso agosto a causa di varie criticità riscontrate durante le ispezioni disposte dal ministero della Salute e dalla Regione per fare luce sul decesso di una donna di 36 anni (Santina Adamo) morta per un’emorragia poche ore dopo il parto.

La protesta era finalizzata a sollecitare la firma da parte dell’Ufficio del commissario, del decreto di riapertura del punto nascita di Cetraro, già sottoscritto dal Dipartimento regionale Tutela della Salute, dopo che alcune criticità riscontrate dagli ispettori sono state sanate. La decisione di sospendere l’odierna protesta – hanno riferito, in particolare, Aita e Aieta – è stata assunta nel tardo pomeriggio dopo un incontro, durato quasi due ore, con il commissario ad acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli. “Il commissario Cotticelli ha dimostrato particolare disponibilità perché – ha riferito il sindaco di Cetraro – ha dato mandato all’Ota (Organismo tecnicamente accreditante) di presentare domani un’apposita relazione evidenziando il superamento delle criticità del punto nascite e la successiva riapertura per i parti fisiologici a basso rischio. Nel contempo, il commissario Cotticelli ha autorizzato la spesa di 270mila euro per i successivi lavori di ammodernamento. In sostanza il punto nascite di Cetraro diventerà il più idoneo dell’intera regione. Il commissario Cotticelli ci ha detto che, non appena avrà questa relazione, giovedì firmerà il decreto di riapertura. Alla luce di questa nuova situazione – ha spiegato ancora Aita – abbiamo deciso di sospendere la nostra protesta, pacifica e oltranza, aggiornandoci a giovedì quando comunque torneremo alla Regione”. A sua volta, il consigliere regionale Aieta ha espresso “soddisfazione”, auspicando che “giovedì ci siano finalmente buone notizie sulla riapertura del punto nascita di Cetraro”