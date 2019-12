350mila euro per la “Valorizzazione borghi della Calabria”, anche Frascineto nell’elenco degli ammessi

Il sindaco: “si vanno a finanziare progetti mirati al miglioramento dell’aspetto estetico dei luoghi, degli edifici pubblici, per la promozione del turismo ecologico, culturale ed enogastronomico”

FRASCINETO (CS) – Anche il Comune di Frascineto nell’elenco dei comuni ammessi a finanziamento nell’ambito del bando regionale “Valorizzazione dei borghi della Calabria” per un importo di 350 mila euro. Tra gli interventi nell’ambito del progetto: “Frascineto, borgo della spiritualità bizantina: tutela, salvaguardia e valorizzazione”, è prevista la ristrutturazione del centro visite del parco, museo del costume e museo della biodiversità con area degustazione di prodotti tipici locali, il recupero e rifunzionalizzazione dell’edificio (Corso della Resistenza-frazione Enina) a centro di informazione turistica nonché di promozione turistica, la riqualificazione delle aree verdi e installazione Todem multimediale informativo di promozione turistica, la riqualificazione della piazza con recupero torre dell’orologio, la realizzazione di un sito internet, potenziamento della rete WiFi e la realizzazione di materiale informativo e pubblicitario.

“Un bando importantissimo – ha commentato il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano. – Si vanno a finanziare, infatti, progetti mirati al miglioramento dell’aspetto estetico dei luoghi, degli edifici pubblici, anche con annesso recupero e rifunzionalizzazione di edifici e spazi pubblici per la promozione del turismo ecologico, culturale ed enogastronomico. Ci stiamo muovendo da tempo, proprio in questa direzione, per inserire il territorio di Frascineto in un circuito di ospitalità diffusa. Un ulteriore finanziamento, che si va ad aggiungere a quello previsto per la realizzazione ed ammodernamento degli impianti di depurazione. Progetti finanziati grazie al meticoloso lavoro della maggioranza che mi onoro di guidare e alla fattiva collaborazione dell’ufficio tecnico comunale. Il nostro impegno è sempre costante per costruire – conclude Angelo Catapano – una concreta prospettiva di sviluppo”.