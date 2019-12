Lungomare sud di San Lucido danneggiato dalla mareggiata

Cittadino denuncia: “Gli interventi più solidi sono stati quasi sempre effettuati sul lungomare nord dove sussistono maggiori interessi dei residenti votanti”

SAN LUCIDO (CS) – “Il lungomare sud di San lucido è stato seriamente danneggiato dalla mareggiata.” Così viene segnalato da un cittadino che si è recato da poco sul luogo. Enormemente dispiaciuto da ciò che ha appena visto, ha deciso di segnalare la situazione sottolineando il fatto che questa parte del lungomare venga costantemente dimenticata e non è mai stata presa in seria considerazione.

“Il lungomare sud è quello ‘minore’ – dichiara – nella filosofia di varie amministrazioni succedutesi al comune di San Lucido. Gli interventi più solidi sono stati quasi sempre effettuati sul lungomare nord dove sussistono maggiori interessi dei residenti votanti. A sud dove ci sono le 2 case dei forestieri nel tempo si sono susseguiti solo interventi tampone con effetti che ad ogni mareggiata non tardano ad evidenziarsi. Non sono stati ben utilizzati i fondi che il comune ha ottenuto da FS per risarcimento dei danni cagionati dai pennelli. E comunque nei piani di recupero il lungomare sud è stato quasi sempre visto come un’area cui riservare scarse ed episodiche attenzioni.”