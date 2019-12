Tempesta di pioggia e raffiche di vento fino 110 Km/h si abbattono sul cosentino

Alberi caduti sulle strade, allagamenti, smottamenti e fortissime raffiche di vento stanno sferzando il cosentino. La situazione dovrebbe migliorare in mattinata

COSENZA – È stata una notte tempestosa su tutto il cosentino alle prese con allagamenti per le piogge insistenti, smottamenti ma sopratutto con le fortissime raffiche di maestrale che per tutta la notte, ed ancora in queste prime ore del mattino, hanno sferzato il litorale tirrenico e le zone interne superando in alcuni casi anche i 110 Km/h. Le maggiori difficoltà sono provocate sopratutto dalla caduta di alberi come quello crollato sulla strada che collega Lappano a Pianette di Rovito. Alberi caduti anche in diverse zone di Montalto Uffugo alle prese ieri anche con uno smottamento che ha interessato Via Lucchetta. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Le zone più colpite sono quelle dell’alto Tirreno cosentino (Cirella e Scalea) che ieri sera ha dovuto fare i conti con una frana avvenuta a San Nicola Arcella che ha portato alla chiusura della Statale 18. Le fortissime raffiche di vento hanno divelto un grandissimo albero causando l’interruzione della Statale 18 ad Amantea. Sul posto i Carabinieri di Belmonte Calabro e una pattuglia dei vigili urbani per la regolamentazione del traffico in attesa dell’arrivo di una squadra dei Vigili del Fuoco. Vento forte ma anche mare in tempesta con onde alte fino a 7 metri. La situazione meteo dovrebbe migliorare nelle prossime ore.

Anche in città, a Cosenza, si registra la caduta di alberi. In piazza Cappello, nella villetta antistante l’istituto scolastico un grosso albero è stato letteralmente sradicato dal vento forte e si è abbattuto nel piazzale.

Disagi sulle strade della Calabria

L’Anas rende noto che sulla strada statale 182 ‘delle Serre Calabre’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 29,500 nel territorio comunale di Gerocarne in provincia di Vibo Valentia, per consentire la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto dove è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.