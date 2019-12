Un grosso albero era finito sulla SS 648 strada nei pressi dei Monte Scuro, e a rimuoverlo ha provveduto il club di fuoristrada Dimensione off road

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – La neve e le precipitazioni intense degli ultimi giorni in Sila hanno determinato la caduta di un grosso albero sulla strada statale 648 del Valico di Monte Scuro. L’albero aveva bloccato la strada su entrambe le carreggiate ed essendo in una curva e con la strada innevata, rappresentava un pericolo per eventuali mezzi in transito. E così il club di fuoristrada Dimensione Off Road ha provveduto, recandosi sul posto, proprio con i mezzi fuoristrada, ed ha provveduto a spostare l’albero ed a metterlo in sicurezza.