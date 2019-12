Detenzione e spaccio di droga, arrestate due persone nel cosentino

Nell’appartamento sono state ritrovate banconote di piccolo taglio per un totale di 330 euro e, occultata dietro uno specchio, marijuana per un totale di 60 grammi

CORIGLIANO (CS) – Ieri sera la Polizia Giudiziaria del Commissariato di Corigliano-Rossano ha arrestato in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, C.D. 33enne e la compagna D.A. 25enne. Durante un servizio di osservazione ed appostamento, il personale di polizia ha notato il C.D. scendere nell’androne della sua abitazione e, dopo aver aperto il portone, fare accedere una persona alla quale in modo furtivo ed immediato consegnava qualcosa. Si è udita chiaramente la conversazione tra i due che inequivocabilmente verteva sulla compravendita di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Dopo pochi minuti, gli agenti hanno assistito alla cessione della droga, da parte del citato C.D., ad altra persona, successivamente giunta presso la sua abitazione, per cui sono immediatamente intervenuti.

C.D. ha tentato la fuga facendo perdere le sue tracce, mentre l’acquirente, tale R.M. 43enne, è stato fermato. Nell’occasione a terra è stato rinvenuto un involucro di cellophane con all’interno marijuana. Pertanto è stata effettuata una perquisizione all’interno dell’abitazione di C.D. ove si trovava la sua compagna. Nell’appartamento sono state ritrovate banconote di piccolo taglio per un totale di 330 euro e, occultata dietro uno specchio, sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di 60 grammi. Abilmente occultata in un cassetto, inoltre, è stata rinvenuta una carta d’identità in bianco, che da successivi accertamenti risultava essere provento di furto avvenuto presso il comune di Corigliano.

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari ha disposto che C.D. fosse accompagnato presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’A.G. procedente. L’acquirente, R.M., è stato denunciato per favoreggiamento.