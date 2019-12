Santuario San Francesco, al via il 170° anniversario della morte del Venerabile Padre Clausi

Padre Bernardo Maria Clausi ebbe il dono della profezia e dei miracoli, che operava con l’immagine della Madonnina. Si dedicò sempre agli umili ed ai poveri

PAOLA (CS) – In occasione del 170° anniversario della morte del Venerabile Padre Bernardo Maria Clausi si terrà un Triduo di celebrazioni presso il Santuario di San Francesco a Paola con l’apertura della Cella posta nel Corridoio dei Padri. Le celebrazioni si svolgeranno nei giorni dal 20 al 22 dicembre seguendo il presente programma: giorno 20 dicembre si susseguiranno le Sante Messe come da orario (7.00 – 9.00 – 11.00 – 17.00) con la Preghiera di intercessione per la Beatificazione del Ven. P. Bernardo M. Clausi. Con inizio alle ore 16.00 è prevista la Novena del Santo Natale con la lettura del racconto della morte del Venerabile. Inoltre presso l’Auditorium del Santuario, alle ore 16.45, si terrà un importante Convegno di studi dal titolo “Il Venerabile Padre Bernardo M.Clausi e il mistero della Natività”, in cui relazionerà il Reverendo Padre Ottavio Laino, Postulatore Generale dell’Ordine dei Minimi.

Giorno 21 dicembre si accoglierà l’arrivo della “Luce di Betlemme” presso la stazione ferroviaria di Paola alle ore 15.00. A seguire un momento di preghiera comunitaria presso il Santuario a cura del gruppo Scout Agesci di Paola e la testimonianza sulla figura del Venerabile P. Bernardo M.Clausi a cura di P. Ottavio Laino. Giorno 22 dicembre per le ore 10.00 è prevista l’accoglienza dei pellegrini provenienti dalla comunità di San Sisto dei Valdesi (Cs), paese natio del Venerabile, con la visita ai luoghi legati al Venerabile Clausi. La solenne Concelebrazione Eucaristica delle ore 11.30 sarà presieduta dal M.R.P. Provinciale P. Francesco M.Trebisonda o.m. con l’omelia tenuta dal Rev.do P. Ottavio Laino. Al termine si terrà la processione presso la tomba del Venerabile Clausi posta in una cappella laterale del Santuario e preghiera per la Beatificazione. Si ricorda che durante le celebrazioni la Cella del Venerabile P. Bernardo Maria Clausi sarà visitabile al pubblico dei fedeli nei giorni 20- 21- 22 dicembre ininterrottamente dalle ore 9.30 alle 18.00 ricevuti dal Gruppo dei Volontari e del Servizio Accoglienza.

Notizie sul Venerabile P. Bernardo M. Clausi

Il Venerabile Clausi nacque a San Sisto dei Valdesi il 26 novembre 1789 e morì a Paola il 20 dicembre 1849, dove riposa in una cappella laterale del Santuario. Vincenzo Maria, questo il suo nome di battesimo, settimo di dieci figli, volle intraprendere sin da giovane il cammino di San Francesco di Paola. Entrò, infatti, ben presto a Paola nell’Ordine dei Minimi, ma per i moti rivoluzionari del tempo, fu costretto a interrompere la sua formazione nel noviziato e ad abbandonare il convento per prestare servizio militare, esercitando, anche in quell’occasione, un vero apostolato. Nel 1827, ripristinati gli Ordini religiosi, ritornò dai Minimi, assumendo il nome di Padre Bernardo Maria Clausi. La fama della sua santità si diffuse rapidamente ovunque. Ebbe il dono della profezia e dei miracoli, che operava con l’immagine della Madonnina (Mater Gratiae et Misericordiae) con la quale benediceva i fedeli. Si dedicò sempre agli umili ed ai poveri spiritualmente, attraverso la confessione e la preghiera e, materialmente, con offerte in denaro che riceveva dai suoi ricchi benefattori. Raccomandava di ricorrere a Maria, cara amorosa Madre, come i figli con la loro mamma. Leone XIII ne introdusse la causa di beatificazione. San Giovanni Paolo II lo dichiarò Venerabile nel 1988. “Non si è mai udito che il Signore abbia rigettato da sé alcuno, che pentitosi a lui si sia rivolto. Confidate, dunque, nella misericordia di Dio, e abbiate sempre presente che essa ha per base, per fondamento la nostra miseria. Confidiamo pertanto, stiamo tranquilli, tranquilli: diffidiamo, sì, ma solo di noi stessi”.