Finto medico di Praia a Mare truffa diversi venditori di auto usate in Italia

Denunciato a piede libero M. A. di 48 anni. L’uomo attraverso dei raggiri, sarebbe riuscito ad ottenere la fiducia delle vittime che avevano intenzione di vendere le proprie auto attraverso vari portali on-line, anche presso concessionarie di auto di Viterbo

PRAIA A MARE (COSENZA) – I carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo, dopo accurate indagini, anche mediante l’utilizzo di mirate tecniche investigative, hanno denunciato a piede libero M. A. di 48 anni, proveniente da Praia a Mare in provincia di Cosenza e che alloggiava in un B&B di Viterbo. Il soggetto, attraverso dei raggiri, sarebbe riuscito ad ottenere la fiducia delle vittime che avevano intenzione di vendere le proprie auto attraverso vari portali on-line, anche presso concessionarie di auto di Viterbo. “Proprio il titolare di una di queste si legge nella nota dei carabinieri – si è visto truffare nella compravendita di un’auto usata del valore commerciale di diverse migliaia di euro. L’uomo per ottenere la fiducia dal commerciante si era spacciato per un medico che si era da poco trasferito a Viterbo in quanto in servizio all’ospedale Belcolle e, con la presenza distinta ed i modi garbati, aveva ottenuto la sua fiducia”. Il contatto tra l’uomo e le vittime sarebbe avvenuto sui portali internet e gli appuntamenti a Viterbo li avrebbe fissati sempre nei pressi dell’Ospedale, proprio per accreditare la sua falsa professione di medico. Da lì le indagini sono iniziate e i carabinieri, dopo difficoltà dovute alla furbizia di M.A., sarebbero riusciti a scoprire molte altre compravendite false effettuate in varie parti del centro Italia. Al termine delle attività investigative, oltre all’identificazione dell’uomo, i carabinieri hanno recuperato due delle macchine già acquistate con contratti di compravendita risultati anch’essi falsi e anche polizze assicurative sui veicoli in suo possesso, risultate false. Le macchine recuperate, di importante valore commerciale, già sottoposte a sequestro, saranno riconsegnate ai legittimi proprietari.