Diamante, approvato il regolamento per la cura e il benessere degli animali

DIAMANTE (CS) – Il testo è stato proposto ed illustrato dal consigliere comunale con delega al Welfare Ornella Perrone. Nelle sue linee principali l’articolato regolamento approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Diamante il 9 dicembre: “promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente, riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un’organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica, promuove la prevenzione del randagismo, oltre che come forma di tutela igienico/ambientale, anche come deterrente all’abbandono e al maltrattamento degli animali, infine, anche come mezzo di contrasto a particolari attività che possono definirsi delinquenziali”.

Tra i vari punti, come ha evidenziato il Consigliere Perrone, va evidenziato l’estensione del divieto di effettuare spettacoli circensi che prevedono l’esibizione di animali, anche su terreni di proprietà privata. L’Amministrazione Comunale di Diamante aveva già vietato, con una apposita ordinanza, gli spettacoli viaggianti di circo su terreni pubblici. Il Presidente del Consiglio, Francesco Bartalotta, ha evidenziato da parte sua l’articolo del regolamento che: “riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie sociali e fisiche, favorendo sul territorio locale, collaborazioni con specifiche associazioni che sostengono la cura, la riabilitazione e l’assistenza ai soggetti che richiedono la pet therapy”. Il Presidente Bartalotta sottolinea con soddisfazione come i gruppi consiliari abbiano voluto assicurare il suo voto favorevole a questo regolamento che segna un grande passo di civiltà compiuto dal Consiglio Comunale di Diamante.