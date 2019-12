Maltempo e venti tempestosi fino a 100 Km/h. Allerta arancione sul cosentino

Il Dipartimento della protezione Civile regionale ha diramato per la giornata di domani una allerta arancione per rischio idrogeologico sul versante tirrenico cosentino, catanzarese e vibonese. Attesi forti raffiche di Masterale, piogge intense e possibili mareggiate

.

COSENZA – La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia continuerà ad insistere sul nostro paese portando ancora piogge e temporali al sud dove sono attesi, tra venerdì e sabato, venti forti di Maestrale con le raffiche potrebbero superare anche i 100 Km/h su tutto il Tirreno calabrese sopratutto quello cosentino. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla tarda mattinata di domani venti di burrasca fino a tempesta sui settori costieri delle Calabria. Attese, inoltre, precipitazioni diffuse localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate specie sui settori tirrenici. In generale tutta la fascia tirrenica sarà tartassata dalle forti piogge e dai temporali con possibili nubifragi. Non si escludono possibili mareggiate lungo le coste esposte. Pioggia, forte, in pianura e neve sui rilievi al di sopra dei 1.300/1400 metri.

Avviso alla cittadinanza dal Comune di Cosenza

Il Settore Protezione Civile del Comune di Cosenza, attraverso la dirigente, Ing.Antonella Rino, ha diramato un avviso alla cittadinanza a seguito del messaggio di allerta meteo della Protezione civile regionale con il quale è stata comunicata a Palazzo dei Bruzi l’Allerta Arancione su tutto il territorio comunale, dalla mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani, 13 dicembre, fino alle ore 24,00.

“Attesa l’alta probabilità di piogge diffuse e temporali isolati con forti raffiche di vento – si sottolinea nell’avviso alla cittadinanza – si raccomanda di adottare le seguenti misure comportamentali:

– Evitare di allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessario

– Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;

– Porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti;

– Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

– Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;

– Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti o inondazioni.

In caso di pericolo – si legge ancora nell’avviso – contattare i seguenti numeri:

VIGILI URBANI 0984 813760

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112