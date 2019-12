Licursi, responsabile Guardie mediche distretto del Tirreno, al bar con gli amici

La sua funzione all’interno dell’Asp di Cosenza era quella di responsabile delle Guardie mediche nel distretto del Tirreno ma Gennaro Licursi, sindaco di Scalea, anzichè stare in servizio come attestava falsamente, trascorreva ore al bar, anche con gli amici o addirittura se ne tornava a casa

PAOLA (CS) – Missione certificate con attestazioni non veritiere, e ovviamente retribuite e almeno 650 ore di assenteismo. Il sindaco di Scalea, finito ai domiciliari questa mattina, era responsabile delle Guardie mediche del distretto del Tirreno ma il suo “servizio” lo svolgeva altrove. Il procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni in conferenza stampa ha parlato di un «un’indagine che ha ad oggetto l’assenteismo e -ha precisato – non ha ripercussioni dal punto di vista procedimentale sulle sue funzioni di sindaco. Attraverso pedinamenti, osservazioni, riprese fotografiche abbiamo ricostruito che Licursi anzichè restare in ufficio o in missione si occupava di faccende personali e tre dipendenti attestavano la sua presenza in ufficio mentre lui era altrove. Non abbiamo contezza di ripercussioni sulle attività dell’Asp – spiega ancora il procuratore di Paola – ma evidentemente la mancata presenza in ufficio qualche disservizio lo crea. L’indagine è partita da un’attività investigativa della Procura che ha proceduto ad investire la Guardia di Finanza di Scalea».

«Abbiamo fatto controlli utilizzando anche telecamere, raccogliendo e documentando da circa un anno le condotte delle false presenze in servizio e false attestazioni di indennità di missioni esterne. Licursi si assentava dal lavoro- spiega invece il colonnello Danilo Nastasi, comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cosenza – e attestava false indennità di missione. Per questo abbiamo anche eseguito un sequestro preventivo per equivalente, circa 650 ore, 12 mila euro quantificate relativamente al profitto».

Al bar con gli amici anche per ore

«Il dato rilevante non è tanto quello che facesse durante le ore di servizio ma che non svolgesse il suo servizio – spiega infine il capitano Federico Gragnoli, comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Scalea. – Si intratteneva a Scalea in alcuni bar, incontrava amici anche per ore. In alcune occasioni era anche a casa o addirittura fuori da Scalea. Licursi è Responsabile delle guardie mediche del distretto del Tirreno e i colleghi si inquadrano nell’inchiesta nel momento in cui Licursi si recava in missione per conto dell’Asp e i suoi superiori ‘comandavano’ la missione. In realtà le attestazioni sulle missioni erano fittizie perchè lui, nei posti in cui veniva attestata la sua presenza, non si era mai recato».

