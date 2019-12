Cosenza, è boom di acquisti sul Web. E arriva il bando per chi vuole fare e-commerce

I dati confermati anche da Poste Italiane che stima in un +73% il numero di pacchi consegnati in provincia di Cosenza negli primi 9 mesi del 2019 rispetto allo scorso anno. E cresce tra i giovani la voglia di fare commercio sul Web. Bando da 300.000 euro per chi realizza un negozio sul Web

COSENZA – Il boom dell’e-commerce fa registrare numeri in costante crescita anche in Calabria. Un mercato in continua evoluzione con i consumatori sempre più inclini ad acquistare sul Web. Dai vestiti alle auto, dall’elettronica ai viaggi fino al cibo, compriamo di tutto con la comodità di scegliere dal PC o dallo smartphone e farci recapitare a casa la merce. Gli acquisti online in italia nel 2018 hanno sfondato i 28 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto all’anno precedente e il trend nel 2019 è ancora in crescita.

Anche Poste Italiane ha confermato il proprio ruolo di primo piano nel mercato dell’e-commerce, facendo registrare in provincia di Cosenza un incremento nella consegna dei pacchi nei primi 9 mesi del 2019 di oltre il 73% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e contribuendo in maniera significativa all’incremento registrato a livello nazionale del 32% delle consegne, dato che conferma come più di un pacco su tre in Italia venga consegnato da Poste Italiane.

Il segreto di tale successo deriva sicuramente dalla capillarità e dall’efficienza della rete distributiva dell’Azienda, che possiede caratteristiche uniche e conta su circa 27 mila portalettere e oltre 1.800 centri di distribuzione, di cui 13 presenti nel territorio provinciale. Proprio per far fronte alle nuove esigenze del mercato, Poste Italiane ha avviato una strategia di crescita nella logistica legata agli acquisti online attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini che effettuano acquisti on line e delle imprese attive nella vendita di prodotti su Internet. Di grande importanza è stata in tal senso l’inaugurazione lo scorso 16 luglio del nuovo HUB a Bologna alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tale stabilimento è di fatto il più grande HUB logistico d’Italia e uno dei più grandi d’Europa, formato da un sistema di robot di nuova generazione capaci di smistare 250.000 pacchi al giorno.

L’evoluzione di questa strategia ha portato anche all’introduzione del Joint Delivery Model, il nuovo modello di recapito con consegna pomeridiana fino alle 19,45 e durante i weekend che nella provincia di Cosenza è entrato in vigore a decorrere dal mese di aprile, e alla nascita di “Punto Poste”, la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi che ad oggi ha raggiunto i 4.000 punti di consegna tra tabaccai ed altri esercizi affiliati, oltre che 350 locker automatici, destinata ad espandersi e ad integrare la più grande rete distributiva d’Italia, formata da circa 13.000 Uffici Postali con servizio di Fermoposta.

E-commerce, un negozio virtuale con i finanziamenti

A trainare il mercato dell’e-commerce in Italia è il settore turistico, seguito dall’informatica, dall’elettronica e dai vestiti. Ma l’e-commerce è anche e soprattutto vendita. Sempre più giovani decidono di creare il proprio “negozio virtuale” anche appoggiandosi a grandi piattaforme esterne che mettono a disposizione spazi virtuali per chi desidera commerciare sul Web i propri prodotti oppure utilizzare il proprio network. Per chi vuole iniziare questa nuova attività a disposizione un Bando E-commerce: un finanziamento a tasso agevolato, a regime “de minimis”, per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE attraverso l’utilizzo di un Marketplace o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano. Bando disponibile su tutto il territorio nazionale e destinato a tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Il finanziamento può coprire fino al 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del 12,50% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati per un importo massimo di € 300.000,00 per la realizzazione di una piattaforma propria e di 200.000,00 euro per l’utilizzo di un marketplace fornito da soggetti terzi. Ma per realizzare un e-commerce che consenta di far decollare visite e, di conseguenza, anche le vendite è sempre bene affidarsi a professionisti del settore: dunque, meglio cercare una web agency a Cosenza che metta in piedi l’intera infrastruttura: progettazione, realizzazione, gestione, vendita… ma anche strategie di marketing, pubblicità, logistica e naturalmente profitto.