A2, scontro tra un’auto e un furgone tra Altilia e Rogliano, un ferito

Una persona è rimasta ferita a seguito di un incidente avvenuto sulla A2 tra Altilia e Rogliano. Coinvolti un’auto e un furgone, traffico rallentato in direzione nord

.

ROGLIANO (CS) – Un nuovo incidente stradale si è verificato intorno alle 18:00 tra Altilia Grimaldi e Rogliano sull’A2 del Mediterraneo in direzione nord, ma in un tratto dove non c’erano lavori e quindi si viaggiava a senso unico su tutte e due le corsie. Per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe verificato un impatto tra un furgone ed un’auto (una Lancia). Lo scontro, violento, ha provocato il ferimento di una persona soccorsa prontamente dai sanitari del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Lamezia Terme insieme a personale dell’Anas che si sta occupando della gestione del traffico che ha subito solo dei rallentamenti.

Foto di repertorio