Scontro tra auto e Ape, mezzi finiscono in una scarpata e muore 79enne

CERCHIARA (CS) – Un uomo di 79 anni, Antonio Laino di Francavilla Marittima, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cerchiara di Calabria. L’anziano viaggiava a bordo del suo Ape Piaggio 50cc che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un Suzuki Vitara condotto da P. M. 39 anni cittadino cerchiarese residente a Trebisacce, rimasto lievemente ferito. I due mezzi, a seguito dello scontro, sono finiti entrambi in una scarpata che fiancheggia la strada. Le condizioni del pensionato rimasto intrappolato tra le lamiere del proprio mezzo, sono apparse immediatamente gravi. Sul luogo dell’incidente i carabinieri e personale del 118