Altomonte: emergenza rifiuti, da oggi stop al “sacco nero” dell’indifferenziata

Da oggi, 6 dicembre, parte lo stop della raccolta dei rifiuti indifferenziati, conferiti con il ‘sacco nero’. Ad annunciarlo il sindaco Coppola

ALTOMONTE (CS) – Nella provincia è emergenza rifiuti e da oggi parte lo stop alla raccolta della frazione indifferenziata (sacco nero) perchè è impossibile conferire in discarica. A darne notizia è il Sindaco Giampietro Coppola che, scusandosi con i cittadini per gli eventuali disagi, invita ad una maggiore collaborazione e comprensione su una questione che non era e non è imputabile alla responsabilità dell’Amministrazione Comunale. L’Ente – precisa – ha sempre corrisposto quanto dovuto sia all’azienda affidataria del servizio che alla Regione.

Non si ha contezza di quando l’emergenza rientrerà. La provvisoria sospensione del servizio – continua il Primo Cittadino – consegue dal blocco da parte di Calabra Maceri dell’impianto di deposito dove vengono da tempo conferite le quote di indifferenziato e umido da parte di Altomonte e altri 43 Comuni.