Frantoio di San Benedetto Ullano smaltisce rifiuti irregolarmente, denunciato titolare

Denunciato il titolare di un frantoio per abbandono di rifiuti liquidi sul suolo e in acque superficiali e sanzione amministrativa di duemila euro

SAN BENEDETTO ULLANO (CS) – I carabinieri forestale di Montalto Uffugo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel comune di San Benedetto Ullano, hanno denunciato il titolare di un frantoio per abbandono di rifiuti liquidi sul suolo e in acque superficiali. Tale denuncia è scattata a seguito di un controllo che ha certificato l’abbandono di rifiuti liquidi, costituiti da reflui oleari quali le acque di vegetazione, all’interno di un fosso di scolo da parte di un opificio dedito alla molitura delle olive. I rifiuti, che emanavano un forte odore di sansa, dapprima venivano stoccati in una vasca di raccolta non conforme alla normativa vigente in quanto non opportunamente impermeabilizzata e successivamente tracimati sul suolo tramite un solcato naturale a sua volta collettato ad una condotta. Questi dopo aver percorso un tratto tramite ruscellamento si riversavano nell’attinente fossato di scolo denominato “Spele”. Si è quindi proceduto alla denuncia del titolare dell’opificio e al sequestro della vasca di stoccaggio. Nell’ambito dello stesso controllo, unitamente a personale del Servizio Igiene Alimenti dell’Azienda Sanitaria si è provveduto a inoltrare proposta di chiusura temporanea come previsto dal Reg. CE 852/2004 in quanto è emerso che tale impresa non aveva predisposto il relativo manuale di autocontrollo HACCP. Al titolare dell’attività è stata elevata anche una sanzione amministrativa di duemila euro.