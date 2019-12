Punto nascita di Cetraro chiuso, manifestazione il 13 dicembre

A sollevare la protesta le donne, soprattutto quelle in gravidanza, che hanno annunciato una mobilitazione per chiedere a gran voce la riapertura del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Cetraro

CETRARO (CS) – Per partorire, le donne della costa tirrenica cosentina sono costrette a recarsi a Cosenza, all’ospedale dell’Annunziata con tanta preoccupazione visti i tempi di percorrenza a seconda dell’area del tirreno dalla quale si parte. Per questo motivo le donne, future mamme e non solo, hanno promosso una mobilitazione per venerdì prossimo 13 dicembre, e dalle ore 10, stazioneranno davanti al nosocomio di Cetraro per chiedere con forza che venga riaperto il reparto di Ostetricia. Al loro grido di protesta si assoceranno anche i medici, gli infermieri, i rappresentanti del Comune e sono stati invitate anche le personalità del mondo della politica.

Dal gravissimo caso della morte di Santina Adamo, la giovane di Rota Greca morta a luglio scorso per un’emorragia massiva post partum, ci sono stati i commissari, era stato nominato il direttore del reparto, il dottor Angelo Cannizzaro ma allo stato, il reparto è chiuso. E dopo le proteste nei mesi scorsi, si torna a manifestare per il diritto alla salute delle donne del tirreno cosentino.