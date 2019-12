Gal Valle del Crati, nuovo bando per le aziende agricole

Il bando è pubblicato sul portale www.galcrati.it. La scadenza dei termini per la presentazione dei progetti è fissata al 20 gennaio 2020

COSENZA – Il Gruppo di Azione Locale Valle del Crati ha pubblicato un nuovo bando, a valere sull’Intervento 6.4.1, a favore di aziende agricole per la concessione di finanziamenti destinati alla diversificazione delle attività aziendali. Le iniziative previste dall’iniziativa, destinate ad ampliare e qualificare la gamma dei servizi e dei prodotti offerti dall’azienda, permettono la realizzazione di diverse tipologie di intervento nell’ambito della diversificazione delle attività agricole: agriturismo (realizzazione di posti letto, punti di ristoro, sistemazione delle aree esterne); fattorie sociali (iniziative previste dall’agricoltura sociale); fattorie didattiche (servizi educativi); piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato; attività innovative che rientrano in quanto previsto dalla normativa (turismo eco-sostenibile, enogastronomico, enologico, ambientale, didattico, culturale, sportivo, esperienziale, benessere e cura del corpo con prodotti naturali ottenuti in azienda). Questo bando è destinato a sostenere investimenti mirati allo sviluppo della multifunzionalità delle aziende agricole per migliorarne la competitività e la redditività globale. Le aziende agricole che intendono partecipare al bando, al momento della presentazione del progetto, dovranno essere regolarmente iscritte agli elenchi regionali correlati all’investimento per cui si fa richiesta (Agriturismo – Fattorie Didattiche – Fattorie Sociali). Attraverso questa nuova iniziativa di sostegno, il G.A.L. dimostra ancora una volta di puntare alla qualità, innovatività e attrattività delle iniziative, oltre che alle azioni di rete e all’incentivazione dell’agricoltura sociale, ancora poco diffusa sul territorio.

La scadenza dei termini per la presentazione dei progetti è fissata al 20 gennaio 2020. Le aziende interessate, possono presentare progetti esclusivamente nei comuni che compongono l’area di pertinenza del G.A.L. Valle del Crati, e specificatamente: Acquappesa, Altomonte, Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Fagnano Castello, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lattarico, Luzzi, Malvito, Mongrassano, Montalto Uffugo, Paola, Roggiano Gravina, Rose, Rota Greca, S. Benedetto Ullano, San Fili, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa, Santa Caterina Albanese, Tarsia, Torano Castello. Gli interessati possono richiedere tutte le informazioni sul bando presso la sede del G.A.L. Valle del Crati, sita a Rose in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 37 (edificio scolastico). È possibile prenotare un appuntamento telefonando allo 0984/903161.

Il bando è pubblicato sul portale del G.A.L., www.galcrati.it, sugli albi pretori dei Comuni dell’area Leader “Valle del Crati”, sul portale della Rete Rurale Nazionale, all’indirizzo www.reterurale.it e sul portale del PSR Calabria, www.calabriapsr.it. Il bando viene divulgato anche dalle Organizzazioni Professionali di categoria.