Rovito: sabato il documentario su Gigi Marulla, indimenticabile bandiera rossoblu

Il club rossoblu “Ciccio Magnelli” mette in campo una nuova iniziativa ancora una volta dedicata a chi ama i colori del Cosenza e soprattutto per ricordare il grande calciatore che ha fatto la storia del Cosenza

ROVITO (CS) – Ricordare e commemorare il compianto Gigi Marulla, bandiera del Cosenza, attraverso la proiezione del primo documentario interamente dedicato alla sua vita, alla sua carriera e al vuoto che ha lasciato dopo la sua prematura scomparsa. A Rovito, il club rossoblu “Ciccio Magnelli“, ha promosso presso il teatro comunale, per sabato prossimo 7 dicembre alle 18.30 la proiezione del documentario dell’indimenticabile “lupo” Gigi Marulla, evento unico per la zona presilana.

Il docu-film è prodotto dalla Rooster Produzioni, per la regia di Francesco Gallo con la collaborazione di Ivan Sica, Francesco Vilotta, Francesco Abonante e Giovanni Perfetti ed ha come protagonisti i suoi figli, gli ex compagni, i tifosi e i tanti amici che raccontano la sua storia, non solo sportiva, ma anche umana di un campione dentro e fuori dal campo. Un omaggio a Gigi Marulla che ha scritto pagine indimenticabili della storia del Cosenza Calcio.