Rifiuti, sindaco di Carolei: “subito un tavolo tecnico per costruire un termovalorizzatore”

Il sindaco di Carolei ha scritto al presidente della Regione Oliverio, al presidente dell’ATO 1 Cosenza Manna, e al Prefetto Galeone sull’emergenza rifiuti

CAROLEI (CS) – Il Comune di Carolei, ha raggiunto risultati eccellenti nella raccolta differenziata tanto da essere il 5° Paese della Calabria con una valore pari all’80,85% sul totale dei rifiuti prodotti“. A scrivere è il sindaco Francesco Iannucci, che sottolinea nella missiva indirizzata ad Oliverio, Manna e al Prefetto Galeone, come il suo “Comune si trovi in stato di dissesto, ma risulta essere regolare con i pagamenti sia verso Calabra Maceri (Azienda che si occupa della raccolta), sia verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica”.

“Nonostante ciò – scrive Iannucci – oggi viviamo nella paura di non poter più conferire sia la Rur che la Forsu, in impianti autorizzati per due problemi ormai noti e cioè:

– Discariche di servizio dove smaltire gli scarti di lavorazione, diventati ormai saturi;

– Insufficienti versamenti da parte dei Comuni.

“A questo si aggiunga la beffa dell’aumento delle tariffe del conferimento in discarica, anche per i Paesi virtuosi (come Carolei), che hanno avuto come diretta conseguenza un aumento delle tariffe sulla TARI. I miei concittadini, di fatto, a causa dell’aumento delle tariffe di conferimento da parte della Regione Calabria, sono stati costretti a subire un aumento TARI nonostante l’impegno profuso per una corretta raccolta differenziata“.

“E’ ingiustificabile una tale situazione per chi, con tante difficoltà, riesce a soddisfare i propri impegni ed è altrettanto ingiustificabile una tale situazione soprattutto se si pensa che nelle svariate riunioni dell’ATO, nessuna soluzione è stata adottata se non quello di chiedere il commissariamento. Al fine di risolvere una emergenza rifiuti che sta per raggiungere il suo apice, ho chiesto con forza, una discussione seria ed urgente sulla necessità di pensare ad impianti alternativi e più moderni e non solo alla individuazione di eco distretti. Ecco perché continuo a chiedere un tavolo tecnico per la costruzione di un nuovo termovalorizzatore”.

“E’ assurdo che si continui a trasferire la nostra immondizia ai Paesi del Nord Europa che la trasformano in ricchezza in termini di energia e non solo, mentre noi combattiamo giornalmente con l’emergenza. Questa richiesta deve presupporre una scelta politica coraggiosa e difficile soprattutto al Sud, dove quotidianamente bisogna combattere con i pregiudizi e le false credenze. Se non si intavoleranno tavoli tecnici per la costruzione di un termovalorizzatore, che permetterà una risoluzione dell’emergenza rifiuti nel medio – lungo periodo, e se nel frattempo si impedirà ai Comuni in regola con i propri impegni, di poter conferire sia la Rur che la Forsu negli impianti autorizzati, il Comune di Carolei non parteciperà più ad alcuna riunione dell’ATO e si attiverà in ogni modo e con ogni mezzo, al fine di far rispettare i diritti dei cittadini e la loro salute”.