Paola, corto circuito provoca incendio in un locale. Titolare già al lavoro per riaprire

Sarebbe stato un corto circuito a generare l’incendio all’interno di un locale su corso Roma a Paola, il Roj Doner Kebap

PAOLA (CS) – Stamattina era già tutto ripulito e pronto per tornare al lavoro. Solo tanta paura ma per fortuna non ci sono state conseguenze per i residenti e le persone che in quel momento si trovavano a passare su Corso Roma, nel centro di Paola. Il tutto si è verificato intorno alle 7, domenica, ma secondo i primi riscontri a generare l’incendio sarebbe stato un corto circuito. A confermarlo anche il titolare che questa mattina stava lavorando per l’imminente riapertura del locale e che ha spiegato come a causare il corto circuito sia stato un difetto ad una presa di corrente.