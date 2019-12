Incidente sulla statale 18 ad Amantea, due feriti

L’Anas ha chiuso il tratto della Strada Statale 18 Tirrena inferiore dove si è verificato l’incidente che ha provocato il ferimento di due persone

AMANTEA (CS) – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” e per questo l’Anas, ha chiuso in un primo momento il tratto in entrambe le direzioni al km 270,630, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza. L’incidente ha coinvolto due veicoli. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118. Sul posto per i rilievi anche la Polizia stradale per la riapertura in sicurezza del tratto stradale e per la gestione della viabilità. La viabilità è stata poi ripristinata ed ora si viaggia regolarmente.