Tragedia ad Acquappesa, pescatore muore schiacciato da un masso

L’uomo stava realizzando alcuni lavori in un lido quando un grosso masso si sarebbe staccato da una gru travolgendolo

ACQUAPPESA (CS) – La tragedia questa mattina nel piccolo centro tirrenico del Cosentino. La vittima è Luigi Corrao che, secondo i primi riscontri è stato colpito da un masso che, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto da una gru, durante l’esecuzione di alcuni lavori in una struttura balneare di proprietà del figlio. L’uomo, rimasto schiacciato sotto il peso del masso, non ha avuto scampo. Scattato l’allarme sono stati allertati i sanitari del 118, insieme ai carabinieri, ma per Corrao, pescatore molto noto nella cittadina, non c’è stato nulla da fare.

Il primo cittadino di Acquappesa, Francesco Tripicchio, appreso del tragico incidente che ha scosso l’intera comunità, ha espresso il suo cordoglio: “Il sindaco e l’Amministrazione Comunale si stringono attorno alla famiglia Corrao-Pascariello, partecipano al dolore e porgono le più sentite condoglianze”