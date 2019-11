Raccolta differenziata a Bocchigliero. La replica dell’amministrazione comunale

In riferimento all’articolo con i dati sulla raccolta differenziata a Bocchigliero, diffusa dai consiglieri di minoranza, riportiamo integralmente la replica e le precisazioni del sindaco Alfonso Benevento

.

BOCCHIGLIERO (CS) – In riferimento all’articolo da voi pubblicato nella giornata odierna, ci corre l’obbligo di fare importanti precisazioni “i dati che la minoranza cita, come da loro stessi dichiarato, si riferiscono all’anno 2018, quando la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Bocchigliero si attestava intorno al 40%, perfettamente in linea con la media regionale. Quindi, se parliamo di “maglia nera”, ad indossarla non è solo Bocchigliero! L’amministrazione Santoro, prima della conclusione del mandato (maggio 2019), per porre rimedio ai risultati non soddisfacenti, ha bandito una gara, conclusasi con l’insediamento della nuova ditta nel mese di Aprile 2019. Durante il periodo estivo, appena trascorso, tutti i Comuni hanno risentito delle difficoltà di conferimento dovute alla saturazione dell’impianto di Bucita (Rossano), come tra l’altro dagli stessi Consiglieri di minoranza sottolineato “Il punto di raccolta, al collasso da tempo, non è l’unica causa del disservizio”, queste la motivazione della nota a firma dell’attuale Amministrazione, datata 28 agosto 2019, nella quale lamentiamo il mancato conferimento per cause da addebitare al sito di conferimento. Dal mese di Ottobre u.s., si sta assistendo a una stabilizzazione del servizio di raccolta rifiuti, tanto è vero che la percentuale rendicontata dalla Ditta, in base agli scarichi effettuati si attesta, oggi, al 69% (si allega scheda scarichi)”.

“Stiamo profondendo energie e il massimo impegno per migliorare un dato che non soddisfa neanche noi! Attendiamo i risultati dell’anno in corso, anche parziali – in particolare quelli del secondo semestre, da quando ci siamo insediati – per poter fare un confronto”.

L’Amministrazione Comunale