Maglia nera per Bocchigliero in raccolta differenziata. Numeri in calo

Dopo i dati diffusi da Arpacal in tema di rifiuti che attestano di virtuosismi in molti paesi del cosentino, per altri invece, meno sensibili alle tematiche ambientali, è tempo di pagelle e bocciature.

BOCCHIGLIERO (CS) – Comuni promossi e comuni bocciati. Black List, infatti, per ben 18 comuni che hanno visto diminuire il numero di raccolta differenziata e tra i bocciati, compare anche Bocchigliero che ha visto scendere i dati del 2017 al di sotto del 40%: 39.6% per il report 2018. “Due in pagella” tuttavia per il centro silano che fu tra i primi a adottare il sistema di raccolta differenziata già nell’anno 2004, oggi invece maglia nera.

A scrivere sono i consiglieri di minoranze del Comune di Bocchigliero che “nonostante, la bellezza dirompente dei suoi paesaggi, è la fotografia del fallimento del sistema. Cumuli di immondizia che aumentano a vista d’occhio per le strade del paese, rifiuti abbandonati nelle zone meno transitate, odori nauseabondi e cittadini stremati”.

In questi mesi la minoranza ha più volte esposto le criticità del servizio al sindaco Alfonso Benevento ed alla sua Giunta Comunale che hanno ‘scaricato’ ogni responsabilità – come si legge in una nota del 28 agosto a firma del primo cittadino e del suo vice: «difficoltà che si stanno verificando nel conferimento dei rifiuti a causa dei noti problemi che riguardano la discarica Bucita (Rossano)».

“Il punto di raccolta, al collasso da tempo, non è l’unica causa del disservizio, poichè nella stessa conferiscono anche i comuni virtuosi, sottolineano i consiglieri. Calendarizzazione della raccolta non adeguata alle esigenze della comunità che si triplica nel periodo estivo e nei festivi; personale ridotto e continue sostituzioni degli addetti alla raccolta; azienda puntualmente pagata ma inadempiente verso obiettivi da rispettare e da raggiungere. I cittadini possano comunque continuare a differenziare i rifiuti. È bene però – concludono i consiglieri di minoranza – che gli amministratori rivedano la gestione dell’intero servizio, crollata come gli ultimi dati”.