Incidente di caccia a Laino Borgo, uno degli indagati trovato senza vita

Non è chiaro se all’origine del gesto dell’uomo ci sia proprio quell’incidente mortale di caccia. Il giovane di 33 anni è stato trovato in casa senza vita

LAINO BORGO (CS) – Una tragedia nella tragedia quella che ha gettato nello sgomento la comunità di Laino Borgo già duramente provata dalla morte di Mario Bonafine, il muratore 69enne trovato senza vita in località Bovacco, e morto secondo gli inquirenti, per un incidente di caccia. Una delle persone indagate per la morte di Bonafine infatti, G.R. 33 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione e pare si sia tolto la vita.

Il giovane, padre di una bimba piccola, era coinvolto nella vicenda che agli inizi di settembre ha visto protagonisti un gruppo di amici, amanti della caccia a Laino Borgo, iscritti nel registro degli indagati a seguito delle indagini che i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Castrovillari, per la morte del muratore avvenuta il 6 settembre scorso, quando il cadavere del 69enne venne trovato con ferite da colpi d’arma da fuoco. E tra i soggetti indagati c’era anche il 33enne che si è tolto la vita, ma al momento non è chiaro se la sua decisione sia legata alla vicenda o ad altre motivazioni.