Maltempo, chiusa statale 106 jonica nel cosentino

Statale 106 Jonica temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nei pressi di Amendolara

.

AMENDOLARA (CS) – La strada statale 106 Jonica è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, nel territorio del comunale di Amendolara, a causa di un albero caduto sulla carreggiata per il maltempo che sta colpendo tutta la Calabria, in particolare per il forte vento di Scirocco che sta sferzando in queste ore il versante jonico. Ne dà notizia, con un comunicato l’Anas. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas sono intervenuti per ripristinare appena possibile la transitabilità.