Studenti del cosentino piantano alberi con i carabinieri reparto Biodiversità

Alla giornata hanno partecipato gli alunni degli Istituti Comprensivi dei comuni di Casali del Manco, Donnici Superiore e Rossano

COSENZA – “Un albero per il clima – #ChangeClimateChange”. È lo slogan che ha accompagnato quest’anno la Festa dell’albero, l’iniziativa organizzata da Legambiente che ha promosso nella giornata del 21 novembre, e per tutto il week end, cinquecento appuntamenti in tutta Italia con la piantumazione simbolica di nuovi alberi.

All’iniziativa hanno partecipato anche alcune scuole della provincia di Cosenza, con il supporto del reparto Carabinieri Biodiversità, comandato dal ten. col. Gaetano Gorpia che ha promosso diverse iniziative sul territorio. L’obiettivo è diffondere tra i giovanissimi le buone pratiche di educazione ambientale, improntate soprattutto sulla necessaria, quanto urgente, alla salvaguardia e tutela del nostro ambiente e della biodiversità.

Alla giornata hanno partecipato gli alunni degli Istituti Comprensivi dei comuni di Casali del Manco, Donnici Superiore e Rossano, dove per l’occasione sono state messe a dimora, per mano dei ragazzi diverse piante, tutte obbligatoriamente autoctone.