E’ caccia alla ‘banda delle casseforti’ attiva a Bisignano e nell’hinterland

Sono almeno tre i furti verificatisi negli ultimi giorni nel centro abitato di Bisignano e altri nei comuni limitrofi. Ad agire sarebbe una banda di malviventi forse di origine straniera

BISIGNANO (CS) – Prendono di mira le case, le abitazioni ed irrompono di notte utilizzando in alcuni casi anche le fiamme ossidriche per asportare le casseforti e portare via denaro e gioielli. I carabinieri di Bisignano e delle stazioni dei centri presi di mira, indagano a 360° per identificare e sgominare la banda che sta colpendo negli ultimi giorni nella Valle del Crati.

Il modus operandi sembra essere simile. I ladri entrano nelle abitazioni, in particolare quando non c’è nessuno, di sera o di notte, e forse utilizzando dei dispositivi in grado di rilevare metalli preziosi o gioielli individuano le casseforti e tentano di asportarle utilizzando, in alcuni casi, persino la fiamma ossidrica. In altri casi invece tentano di sradicarle dai muri nei quali sono incassate.

Sarebbero almeno tre i furti compiuti negli ultimi giorni a Bisignano, ma altri casi vengono segnalati ad Acri e a Torano Castello. I componenti della banda, secondo le ipotesi d’indagine, sarebbero di origine straniera. I militari hanno per questo motivo rafforzato i controlli sul territorio per tentare di cogliere sul fatto i malviventi.