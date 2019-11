Castrovillari, primario di ortopedia trasferito a Corigliano-Rossano? Pronti alla mobilitazione

Non usa mezzi termini il sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito che scrive al commissario Cotticelli e al direttore dell’ASP di Cosenza Pellegrini “se il primario di ortopedia sarà trasferito dal nostro nosocomio a quello di Corigliano-Rossano siamo pronti alla mobilitazione “

.

CASTROVILLARI (CS) – Per il primo cittadino del capoluogo del Pollino la misura è oramai colma. Domenico Lo Polito interviene sulla vicenda ortopedia dell’Ospedale Spoke di Castrovillari e sul fatto, soprattutto, non solo sulla mancanza di medici, ma anche sul fatto che il primario della stessa unità possa essere trasferito all’Ospedale di Corigliano – Rossano, come ipotizzerebbe l’esito di una riunione svoltasi presso la sede del Commissario regionale per il Piano di Rientro Sanitario in Calabria. Lo Polito non ci sta ed è pronto a dare battaglia “nel caso, tale teoria dovesse avverarsi mi vedrò costretto a invitare alla mobilitazione di cittadini, forze politiche e sociali del territorio per la difesa del diritto alla salute”. Da qui pure la scelta d’inviare immediatamente una lettera di denuncia al Commissario, Saverio Cotticelli, e al direttore dell’ASP di Cosenza, Erminia Pellegrini, nonché, per conoscenza, al Presidente della Repubblica, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ed alla Procura della Corte dei Conti a Catanzaro.

Nella missiva, a partire dalle notizie trapelate sul possibile trasferimento che sarebbe maturato per una mancanza di medici nel reparto presso il presidio sanitario castrovillarese, il Sindaco Lo Polito giudica tutto ciò “scellerato quanto pilatesco” e per quanto riguarda la penuria di medici presso l’unità suggerisce “ l’assunzione di nuovi o la razionalizzazione dell’equipe nei territori, ma non la chiusura di un Dipartimento, fondamentale per un’area e la sua gente”. Per quanto riguarda le risorse spese per la realizzazione del reparto di ortopedia il primo cittadino nelle lettera ricorda pure che” questo è stato completato da un anno..” e fa presente che “ i soldi utilizzati non possono essere assolutamente sperperati…”. In merito al primario Lo Polito sottolinea e richiama che questi, nel contratto sottoscritto, è dedicato all’unita castrovillarese. “Fattori – aggiunge il sindaco – che non possono essere assolutamente vanificati, bypassati o falsati e che impongono scelte consecutive e corrette sui territori. L’Ipotesi di trasferire il primario di ortopedia di Castrovillari altrove – conclude – li inficia e non può che portare, se si dovesse realizzare, ad una dura alzata di scudi a tutela delle popolazioni della zona, del loro diritto alla salute, alla cura e all’assistenza che altrimenti sarebbero seriamente scompensati.”